إيناس عزالدين: حالة والدي تحسنت وجلطات المخ أثرت على حركته

كشفت الفنانة إيناس عزالدين، عن تحسن الحالة الصحية لوالدها، الذي يرقد حاليا داخل أحد المستشفيات بمدينة جدة السعودية، إثر إصابته بأكثر من جلطة في المخ.

وقالت إيناس، لـ"الوطن"، إن الفريق الطبي المتابع لحالة والدها، قرر خروجه من غرفة العناية المركزة، وإيداعه داخل غرفة عادية تحت الملاحظة الطبية الكاملة، مضيفة أن أبيها يتعاطي أدوية لإذابة الجلطات، التي تركت آثارا على مناطق الحركة بالجسم، بحسب قوله.

وكانت إيناس، سافرت إلي السعودية بعد قرار فتح حركة الطيران بمصر، وذلك بعد إغلاقها لأشهر عدة، بسبب جائحة "كورونا"، حيث من المقرر أن تعود إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.