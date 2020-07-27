مستشفيات أسوان الجامعية تنتهي من قوائم الانتظار تنفيذا لمبادرة الرئيس

أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، أنه في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، بإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية، في جميع التخصصات الطبية، طبقا لتوجيهات الدولة لإنهاء قوائم الانتظار، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة حرصا على صحة المواطن.

وتابع غلاب، أن المستشفيات الجامعية بأسوان، تنفذ المبادرة الرئاسية، والعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار، وذلك تخفيفا علي كاهل المواطن الأسواني، مع مراعاة البعد الاجتماعي، في تقديم العلاج للجميع المرضى، والانتهاء من قوائم الانتظار في كل التخصصات.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، ورئيس مجلس ادارة مستشفيات أسوان الجامعى، نعمل على الانتهاء من جميع قوائم الانتظار بالمستشفى الجامعي، التي بدأت بالانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى قسطرة القلب، بحضور الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور رمضان غالب رئيس قسم القلب والأوعية الدمويه بالمستشفى.