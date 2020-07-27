داعية إسلامي: زيارة السيدات للمقابر يوم العيد بدعة

استنكر الدكتور هاني سعيد، الداعية الإسلامي، تخصيص بعض السيدات يوم العيد لزيارة المقابر، وذكر أن زيارة المقابر ليس لها موعد محدد في العيد أو غيره، ولكن تخصيص يوم للزيارة مثل يوم العيد يعتبر بدعة.

وذكر أنه عندما تعود المرأة من زيارة المقابر ينعكس حزنها على المنزل، وذلك خلال حواره في برنامج "كلام هوانم"، عل شاشة "الحدث اليوم".

وأضاف "سعيد"، أن زيارة المقابر جائزة، مستدلًا على ذلك بحديث الرسول عليه السلام، " ألا نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَة القُبُورِ ألا فَزُوروها"، كما أن زيارة المقابر تفيد الحي بتذكيره بالآخرة ولا تفيد الميت، حيث إن هناك خلافًا حول كون الميت يسمع أو لا يسمع الأحياء عند الوقوف على قبره.

واستشهد الداعية الإسلامي، بقول الله تعالى: " إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى"، لافتًا إلى أن الدعاء والصدقة يصلان الميت في أي مكان، مشددًا على أن من يأخذون الصدقة في المقابر ليسوا أهل لها وغير مستحقين.