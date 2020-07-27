مأساة إنسانية.. تفاصيل وفاة مريضة كورونا على باب مستشفى خاص بكفر الشيخ

توفيت سيدة، بعد يومين من حجزها بالرعاية المركزة داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة دسوق، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، عقب إخراجها من المستشفى، بزعم أنها تحتاج لإجراء جلسة غسيل كلوي، رغم تحصيلهم مبلغ 10 آلاف جنيه من ابنها المكلوم.

وبعد الانتهاء من الجلسة، وعودتها مرة آخرى لاستكمال العلاج، رفضت إدارة المستشفى استقبالها، وأغلقوا الباب في وجهها، وهي داخل سيارة الإسعاف، ما دعا نجلها لطلب شرطة "النجدة"، التي حضرت على الفور، وجرى إثبات الواقعة، وتوفيت السيدة داخل سيارة الإسعاف.

تفاصيل كثيرة سطرها بلاغ رسمي، تقدم به أحمد غراب، المحامي، الى رئيس نيابة دسوق، إتهم خلاله فيه مدير مستشفى خاص، ومتخصص في عناية القلب والصدر، بمدينة دسوق، بالإمتناع عن إستقبال والدته "سحر جمال السيد الخادم"، في العقد الخامس من عمرها، لاستكمال علاجها فيه، بعد إخراجها بزعم احتياجها لإجراء جلسة غسيل كلوي.

وقال الشاكي في بلاغه الرسمي، إنه جرى نقل والدته لمستشفي مطوبس المركزي، الذي يبعد نحو 30 كيلو مترا، لإجراء جلسة غسيل كلوي، بعد زعم المستشفى باحتياجها له، وعقب العودة عن طريق سيارة الإسعاف، رفضت إدارة المستشفى استقبالها.

وبعد محايلات، استدعى شرطة النجدة، محاولاً إنقاذ والدته، إلا أنها توفيت على باب المستشفى، وفي حضور رجال الشرطة، حال إثبات الواقعة، مشيرا إلى أن المستشفى أغلق أبوابه بـ"الأقفال"، ورفض استقبال والدته مرة أخرى، على الرغم من دفع أكثر من 10 آلاف جنيه، مستحقاته المالية.

أضاف المحامي، في بلاغه، أن والدته جرى حجزها بالرعاية المركزة، يوم 18 يوليو الجاري، بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس "كورونا"، عقب إعلان المستشفى تخصيص قسم خاص لمصابي الفيروس، عقب تحويلها من عيادة طبيب خاص، إلا أنه في 20 يوليو بعد يومين، جرى إخراجها بزعم احتياجها لإجراء غسيل كلوي، ورفض المستشفى استقبالها مرة آخرى.

واستمع مدير نيابة دسوق في كفر الشيخ، لأقوال الشاكي والطبيب، الذي حًول السيدة من عيادته الخاصة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مسئولي المستشفى لسماع أقوالهم، وإبلاغ مديرية الشئون الصحية بالواقعة.

قالت الدكتورة أميرة هانم عبدالسلام فهمي، مدير إدارة العلاج الحر بمديرسة الصحة في كفر الشيخ، إن النيابة العامة لم تخطرهم رسميا بواقعة وفاة سيدة على باب مستشفى عناية القلب والصدر الواقع بمدينة دسوق، مضيفة أن المستشفيات الخاصة غير مصرح لها استقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت فهمي لـ"الوطن"، أنه ستشكل لجنة للمرور على المستشفى، وفحص سجلات دخول وخروج السيدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقب التحقيق مع مسؤلي المستشفى، موضحة أنه حال ورود اى شكوى من أي مستشفى أو عيادة، يُجرى تشكيل لجنة فورا للمرور، وبحث الأمر، مؤكدة أن المديرية لم تتوانٍ في حق المرضى.

وأشارت إلى أن محافظ الإقليم، أمر بفتح تحقيق فى الواقعة، وانه سيجرى تشكيل لجنة للوقوف على الحقيقة، وحاولت "الوطن"، التواصل مع إدارة المستشفى للرد على الواقعة، إلا أن هاتف مديره مغلقا.