بالتفاصيل.. خريطة برامج قناة الأهلي في ثوبها الجديد
كتب:
أحمد فراج
08:44 م | الإثنين 27 يوليو 2020
كشفت إدارة قناة النادي الأهلي، عن الخريطة البرامجية الكاملة، بعد التطوير الشامل للقناة، بداية من اليوم، الإثنين، ببث عالي الدقة «HD»، وبمجموعة ضخمة من النجوم التي ستظهر يوميًّا.
وتشهد قناة الأهلي، انضمام مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم الكابتن مصطفى عبده، وهاني رمزي وسهام صالح، وكريم كوجك ونهاوند سري، بجانب الإبقاء على برنامج "ملك وكتابة"، الذي يحظى بشعبية ضخمة بين جمهور الأهلي.
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