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بالتفاصيل.. خريطة برامج قناة الأهلي في ثوبها الجديد

كتب:

أحمد فراج
08:44 م | الإثنين 27 يوليو 2020
محمود الخطيب

محمود الخطيب

كشفت إدارة قناة النادي الأهلي، عن الخريطة البرامجية الكاملة، بعد التطوير الشامل للقناة، بداية من اليوم، الإثنين، ببث عالي الدقة «HD»، وبمجموعة ضخمة من النجوم التي ستظهر يوميًّا.

وتشهد قناة الأهلي، انضمام مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم الكابتن مصطفى عبده، وهاني رمزي وسهام صالح، وكريم كوجك ونهاوند سري، بجانب الإبقاء على برنامج "ملك وكتابة"، الذي يحظى بشعبية ضخمة بين جمهور الأهلي.

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