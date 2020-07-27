هند صبري تستعين بجملة لـ"ويل سميث" في رسالة لجمهورها

نشرت الفنانة هند صبري صورة لها عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" واستعانت في تعليقها على الصورة بجملة للفنان الأمريكي ويل سميث، لتوجه رسالة لجمهورها قائلة: "اجعل ابتسامتك تغير العالم.. لا تجعل العالم يغير ابتسامتك.. ويل سميث".

وعبرت الفنانة هند صبري عن إعجابها بفتيات الجيل الحالي بسبب شجاعتهنّ في مواجهة التحرش، موضحة "التحرش والعنف الجنسي عار على الذي يقترفه، لا عليكِ أنتِ، شكرًا لكل الفتيات اللائي خرجنّ عن صمتهنّ من أجل كرامتهنّ ومن أجل كرامة الأخريات، وشكرًا لكل الرجال المحترمين الذين يساندونهنّ".

ودوّنت "هند"، عبر "إنستجرام": "في نطاق أوسع من قضية التحرش التي تشغل الرأي العام المصري والعربي هذه الأيام، أكاد أجزم أن معظم فتيات العالم العربي والعالم كله - ما عدا قلة محظوظة - تعرضنّ ولو مرة لتحرش لفظي أو جنسي وكتمنّ الواقعة خوفًا من مجتمع غير عادل، أنا فخورة بهذا الجيل من البنات الذي كسر حاجز الصمت".