بعد أسبوع من افتتاح السينما في الصين.. Dolittle يتصدر قائمة الأرباح

بعد أسبوع من افتتاح السينما مرة أخرى في المناطق التي تقل فيها الإصابات بفيروس كورونا، بالصين، عرضت فيها بعض الأفلام "الهوليودية" والتي طرحت من قبل في أمريكا وبعض الدول.. بجانب بعض الأفلام الصينية.. وذلك بعد فترة إغلاق السينما لمدة 6 أشهر.

وتصدر فيلم Dolittle قائمة الأرباح في الصين بتحقيقه 4.71 مليون دولار.. بحسب موقع Variety.

والفيلم من نوعية أفلام المغامرات، الكوميدي والفانتازي، ومن بطولة روبرت داوني جنيور ومدته ساعة و46 دقيقة.

ويقوم "داوني جونيور" بدور الطبيب جون دوليتل، والذي يكتشف خلال أحداث الفيلم، أنه يستطيع التحدث مع الحيوانات، فينطلق في مغامرات مختلفة ويتعرض لمواقف كوميدية.

وجاء بعده فيلم bloodshot محققا 2.61 مليون دولار، وهو من إخراج ديف ويلسون، وبطولة فين ديزل، إيزا جونزاليز، وسام هيوجان، والفيلم من نوعية الأكشن والفانتازي.

تدور أحداث الفيلم حول راي جاريسون والذي يجسده "فين ديزل"، وهو جندي قتل في معركة، وأعيد إلى الحياة من خلال تقنية حديثة تمنحه القوة وتحوله إلى شخصية خارقة، ثم يلاحق الرجل الذي قتل زوجته، أو الذي يعتقد أنه قتل زوجته، وسرعان ما يتعلم "راي جاريسون"، أنه لا يمكن الوثوق بكل ما تعلمه.

وجاء في الترتيب الثالث فيلم الجريمة الصيني Sheep Without Shepherd محققا مليوني دولار.

وفي الترتيب الرابع جاء فيلم الأنيميشن coco، بأرباح 740.000 دولار، وبعده Zootopia محققا 290.000.. وفي الترتيب السادس حل فيلم ويل سميث The Pursuit of Happyiness بأرباح 220 ألف دولار.

وافتتحت الصين الأسبوع الماضي نحو 4900 من دور سينما، وهو ما يمثل نحو 44% من إجمالي السينمات في البلاد. ولا يُسمح لهم حاليًا بالعمل إلا بنسبة 30% لتوفير المسافة الاجتماعية الكافية بين رواد السينما.