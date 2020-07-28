في ذكرى وفاته.. الفيلم الوحيد الذي كتب له السيناريو عبدالرحيم منصور

يعد الشاعر عبدالرحيم منصور، واحد من كبار شعراء العامية في مصر، كتب العديد من القصائد والأغنيات التي تغنى بها كبار المطربين مثل نجاة وشادية ومحمد منير، كما برع في تقديم الأغاني الوطنية التي حققت شهرة كبيرة مثل: "على الربابة بغني، بسم الله .. الله أكبر".

وبالرغم من نجاحه الكبير في مجال الشعر، إلا أن عبدالرحيم منصور كانت له تجربة وحيدة في كتابة سيناريو للسينما بفيلم "الزمار" من بطولة النجم الراحل نور الشريف وإخراج عاطف الطيب.

عرض فيلم الزمار في عام 1985 بعد رحيل الشاعر عبدالرحيم منصور، وشارك في كتابة السيناريو السيناريست رفيق الصبان ومأخوذ عن مسرحية هبوط أورفيوس لتينسي وليامز، وسرد الفيلم قصة شاب يدعى حسن كان يعمل زمارا وهو مُطارد بعد أن كان طالبًا في كلية الهندسة وقدم مسرحية لم ترق للسلطات مع فريق التمثيل بالكلية، ينتقل من قرية إلى قرية في الصعيد، بحثًا عن الأمان والاستقرار، ويستقر به المقام في قرية "العرابة" بائعًا في بقالة.

شارك في بطولة الفيلم "بوسي، محسنة توفيق، صلاح السعدني، أحمد بدير، توفيق الدقن ونعيمة الصغير"، وقد تم تصوير معظم مشاهد الفيلم بقرية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر.

يذكر أن اليوم تحل الذكرى الـ36 لوفاة الشاعر عبدالرحيم منصور الذي رحل عن عالمنا في 28 يوليو عام 1984، عن عمر ناهز 43 عاما.