قناة MBC1 تنقل حفل الجسمي ويارا في عيد الأضحى

تقدّم كل من "MBC الأمل" و"عيد الأضحى في دبي" حفل العيد والعطاء ضمن مفاجآت صيف دبي، في بادرةٍ ترفيهية الشكل، وإنسانية الطابع يذهب ريعها بالكامل لحملة اليونيسف – UNICEF "رؤية جديدة" لدعم الأطفال في ظل جائحة كورونا،

الحفل يحييه الفنان حسين الجسمي والفنانة يارا في دبي أوبرا أغسطس، إلى جانب مجموعة من نجوم برنامج "ذا فويس كيدذ" بموسمه الأخير. وفي سياق متصل، ينقل الحفل على شاشة MBC 1 مباشرة الإعلامية لجين عمران.

وفي سياق اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، قامت مجموعة MBC ودبي أوبرا، باعتماد شروط صارمة للسلامة والتعقيم، وقياس درجات الحرارة، بما يتوافق مع معايير هيئة الصحة بدبي، ومنظمة الصحة العالمية مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي، وغيرها م إجراءات الوقاية التي تضع في طليعة أولوياتها المحافظة على صحة الحضور وسلامتهم في المقام الأول.