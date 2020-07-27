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رئيس جامعة المستقبل: بعض الجامعات لن تزيد مصروفاتها الدراسية عن 10%

كتب:

شريف سليمان
11:01 م | الإثنين 27 يوليو 2020
دكتور عبادة سرحان

دكتور عبادة سرحان

قال الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، إن العام الدراسي المقبل سيبدأ في 17 أكتوبر، مشيرًا إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه بعدم زيادة المصروفات الدراسية أو أن تكون الزيادات قليلة جدًا.

وأضاف سرحان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc": "قد تشهد بعض الجامعات زيادات لكنها لن تزيد عن 10%، حيث أن كل جامعة تحسب تكاليف الدراسة والتشغيل".

وتابع: "عدم الزيادة هو توجيه وليس قرارًا، لكننا نلتزم بكل ما يقوله".

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