رئيس جامعة الزقازيق يشيد بابتكارات "أطفال علماء المستقبل" لمواجهة كورونا

أشاد عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بابتكارات طلاب جامعة الطفل "أطفال علماء المستقبل" المتميزة بهدف المشاركة الفعالة في إيجاد حلول عملية تساهم في مواجهة جائحة كورونا، وذلك خلال لقائه بعدد من الطلاب المبتكرين لاستعراض مشروعاتهم البحثية وابتكاراتهم، بحضور عاطف عامرأستاذ الكيمياء بكلية العلوم ومنسق جامعة الطفل.

وخلال اللقاء، استمع رئيس الجامعة لأفكار الطلاب المبتكرين ومشروعاتهم البحثية وسبل تطبيقها، مؤكدا سعي الجامعة الدائم لتقديم الدعم اللازم لهم، إيمانا بأهمية الاستفادة من الأفكارالعلمية لجيل المستقبل من الأطفال ومشاركتهم الإيجابية في خدمة مجتمعهم.

وأثنى شعلان على الأفكار المتميزة والمتنوعة للطلاب في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة أزمة كورونا ، حيث استعرض الطالب عبدالرحمن محمد إبراهيم 10 سنوات، مشروعه البحثي عن دور أشعة الشمس فوق البنفسجية في عملية التعقيم والتطهير من الفيروسات وأهمية استخدامها كبديل عن المطهرات الكيميائية، إضافة إلى أهميتها لجسم الإنسان من خلال تنفيذ وحدة متكاملة تستخدم للتعقيم ضد الفيروسات بالغرف والأماكن المغلقة خلال وقت قصير عن طريق التحكم الآلي.

واستعرض الطالب كريم مدحت السيد 13 عاما شرحا تفصيليا عن ابتكاره لعربية روبوت تعمل بالأردينو تستخدم للتعقيم ضد الفيروسات بالأماكن الضيقة التي يصعب الوصول إليها باستخدام الوحدات الكبيرة عن طريق جهاز التحكم عن بعد أو بإستخدام الموبايل، بينما شرح الطالب مهند ماهر محمد عبدالله 10 سنوات الاستخدام الطبي لبعض النباتات الطبية كبديل عن بعض الأدوية في العلاج من الأمراض الفيروسية، وقدمت الطالبة ياسمين مدحت 16 سنة مشروع توعوي للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة لنشر الوعي الصحي وتوضيح سبل الحماية من خطر العدوى بفيروس كورونا ونشر تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية بإستخدام وسائل الإتصال المختلفة .

وأكد عاطف عامر إعداد 30 مشروعا بحثيا وابتكاريا متنوع عن سبل مواجهة جائحة كورونا من خلال طلاب جامعة الطفل، في إطار الشعور بأهمية المشاركة في إيجاد حلول حقيقية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاهتمام بالاستفادة من أنشطة الطلاب خلال الإجازة الصيفية في "مجالات الطاقة، الطب، المياه، جائحة كورونا" تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الزقازيق وأكاديمية البحث.