سمير غطاس يكشف أهمية لقاء السيسي بوزير خارجية السعودية

قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية السعودي كان بالغ الأهمية نظراً لكون العلاقات المصرية السعودية قوية وتعكس تطابقا كبير في وجهات النظر والمواقف في المناحي المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية خاصة في الملف الليبي، موضحًا أن لقاء اليوم يكتب أهمية خاصة تنبثق من رغبة مصر في أن تجعل المواجهة مع تركيا في ليبيا مواجهة عربية - تركية خاصة مع وجود إرادة تركية لتصدير الحلول وكأنها قوة استعمارية في المنطقة.

وأضاف "غطاس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أنه لا يمكن مجابهة تحركات تركيا وتمددها في عدد من الأقطار العربية مثل اليمن وسوريا والعراق وقطر بالإضافة لمحاولة تعزيز التواجد الإخواني في تونس وشمال إفريقيا إلا بمواجهة عربية في مواجهة المحاولات العثمانية الجديدة.

وكشف عضو مجلس النواب، أن هناك تقارير تتحدث عن تحويل 3 مليارات من الأرصدة الليبية من حكومة السراج لصالح أردوغان من أموال الشعب الليبي لتغطية نفقاته الاستعمارية في المنطقة ونقل المرتزقة، وهناك تقارير أخرى كشفت أن مرتزقة جرى نقلهم أيضاً من الصومال.

وأوضح أن المواجهة القادمة لابد أن تكون منبثقة من قومية عربية لمواجهة محاولة الاستعمار التركي، موضحًا أن أردوغان يحاول إحياء جماعة الإخوان الإرهابية متخذة ليبيا قاعدة رئيسية لذلك للدخول كبوابة لشمال إفريقيا، كما أن السراج واجهة ضعيفة يرتكز على الميلشيات القوية والواسعة، وهناك خلاف بينه وبين وزير داخليته.