وفاة جد المطربة شذى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

أعلنت المُطربة شذى، وفاة جدها، والد والدتها، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك خلال تدوينة لها على صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام".

وقالت شذى، خلال تدوينتها: "البقاء والدوام لله، جدي والد أمي في ذمة الله، وفاة جدو بسبب أن هو اتصاب بفيروس كورونا، خدوا بالكم من نفسكم والأهم تاخدوا بالكم من الناس المسنين لأن مناعتهم مبتستحملش ومبيقدروش يقاوموا".

وتابعت: "فضلا وليس أمرًا الدعاء وقراءة الفاتحة له، ربنا يحفظكم جميعا".