وفاة جد المطربة شذى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
كتب:
محمود البدوي
10:54 م | الإثنين 27 يوليو 2020
أعلنت المُطربة شذى، وفاة جدها، والد والدتها، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك خلال تدوينة لها على صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام".
وقالت شذى، خلال تدوينتها: "البقاء والدوام لله، جدي والد أمي في ذمة الله، وفاة جدو بسبب أن هو اتصاب بفيروس كورونا، خدوا بالكم من نفسكم والأهم تاخدوا بالكم من الناس المسنين لأن مناعتهم مبتستحملش ومبيقدروش يقاوموا".
وتابعت: "فضلا وليس أمرًا الدعاء وقراءة الفاتحة له، ربنا يحفظكم جميعا".