الهجان يستقبل وزيري الإنتاج الحربي والثقافة لتفقد المسارح المتنقلة

استقبل عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بمصنع حلوان لمحركات الديزل بشبرا الخيمة، وذلك لتفقد منظومة المسارح المتنقلة التي قامت وزارة الإنتاج الحربي بتصميمها وتنفيذها بالشراكة مع وزارة الثقافة.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد المسارح المتنقلة لحل مشكلة قلة عدد المسارح التابعة للبيت الفني، والتغلب على الأوضاع الراهنة، وحرصا على استمرار المسارح في تأدية دورها التنويري والتثقيفي والترفيهي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، ولدعم الفرق الفنية بالمحافظات، كما تسعى الوزارة لتوفير مكتبات الأسرة المتنقلة لتوزيعها على القرى بالمحافظات لنشر الوعى والتشجيع على القراءة بين الفئات الجماهيرية المختلفة.

وأضافت الوزيرة، أنه يمكن استغلال العربات المتنقلة التى تنتجها شركات الإنتاج الحربى بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة بما يتلائم مع طبيعة المسارح المتنقلة أو مكتبات الأسرة فى ضوء التعاون المثمر بين الوزارتين.

ومن جانبه أكد محافظ القليوبية أن المحافظة بكل أجهزتها داعمة لكل الأنشطة التي تقوم بها وزارة الثقافة بجميع قصور الثقافة بالمحافظة للاهتمام بالنشء والشباب لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وإتاحة الثقافة والوعي للجميع، مشيرا أن المحافظة تسخر جميع أجهزتها أيضا لصالح تحقيق رؤية وزارة الثقافة في منظومة المسارح المتنقلة.

وأضاف أن المحافظة تؤمن بدور الفن والثقافة فى المجتمع وفي تنمية العقول لدى الشباب وتصحيح الأفكار المغلوطة، من خلال تناولها للقضايا الهامة إلى جانب نشر الوعي بالدور الذى تبذله الحكومة من أجل تنمية المجتمع وتطوره.

ومن هذا المنطلق، أكد "الهجان"، أن محافظة القليوبية ستظل على استعداد دائم لتقديم كل الدعم اللازم لوزارة الثقافة من أجل نفع المواطنين من جميع الأعمار لاسيما الشباب.