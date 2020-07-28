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رئيس هيئة الكتاب السابق ينعي الناقد حسن عطية: وداعا العالم النبيل

وفاة الناقد المسرحي مساء الاثنين

كتب:

حاتم سعيد حسن
01:41 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
الناقد المسرحي حسن عطية

الناقد المسرحي حسن عطية

نعى أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب سابقا، وفاة الناقد المسرحي حسن عطية، والذي رحل عن عالمنا مساء الاثنين، عبر حسابه على "فيس بوك".

وقال "مجاهد": "وداعا للعالم الجليل، والإنسان النبيل، الدكتور حسن عطية.. ربنا يرحمك، ويغفر لك".

توفي منذ قليل، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، الناقد المسرحي حسن عطية بعد صراع فترة مع مرض السرطان، وقد مكث الفترة الأخيرة داخل العناية المركزه بعد تدهور حالته الصحية، حتى لفظ أنفاسه بداخلها.

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