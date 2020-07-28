وزير التموين يطمئن المواطنين: منظومة الخبز متوفرة خلال أيام العيد

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، فذكر أن منظومة الخبز ستكون متوافرة خلال أيام العيد، فضلا عن عمل المجمعات الاستهلاكية خلال يومي الوقفة وأول أيام العيد.

وأوضح "المصيلحي"، خلال تقرير عرضه الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الوزارة توفر الخراف الحية في 36 شادرا بسعر 58 جنيها للكيلو، فضلا عن الخراف المستوردة المبردة بسعر 100 جنيه للكيلو.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 20 ألف رأس أضحية، مؤكدا توافر اللحوم البرازيلي بـ 65 جنيها، مؤكدًا أن سعر اللحوم بمصر يشهد استقرار منذ عامين وهو ما يجبر السوق الخاصة على عدم إقرار زيادة بالأسعار.