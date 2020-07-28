10 معلومات حول تطوير مستشفى مطروح العام (صور)

بارقة أمل فى قطاع الصحة بمطروح، تتمثل في النقلة الحضارية التى شهدها مستشفى مطروح العام، ليتحول إلى أفضل المستشفيات على مستوى المحافظة بعد الانتهاء من تطوير بعض الأقسام به، والتى نقلته نقلة نوعية ليقدم خدمات طبية متميزة لأهالى مطروح.

ولا يزال الاهتمام مستمرا لمستشفى مطروح العام والتى بلغت تكلفة تطويره 30 مليون جنيه حسب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مما يوفر خدمات طبية وحياة كريمة للمواطنين، بجهود من مديرية الإسكان بمطروح المشرفة على أعمال التطوير بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي الجهة المنفذة ومتابعة من المحافظة جهة الإنفاق.

وتنشر "الوطن"، 10 معلومات حول تطوير أقسام مستشفى مطروح العام.

- رفع كفاءة 7 أدوار بالمستشفى من أعمال كهرباء ودهانات وأرضيات.

- استحداث غرفة تحكم ومراقبة إلكترونية بالمستشفى.

- تطوير قسم مناظير الجهاز الهضمى.

- تطوير عناية مركزة نفسية وعصبية.

- تنفيذ ممر لقسم الغسيل الكلوى.

- تطوير 7 غرف إقتصادية.

- إجراء منظومة للحريق، وإذاعة داخلية.

- فرش طبى وستائر مضادة للميكروبات.

- تطوير الأجهزة الطبية ومنها 15 سريرا طبيا بالكهرباء لقسم الكلى.

- غرف التحكم والمراقبة الإلكترونية بها 6 شاشات تضم 245 كاميرا خارج وداخل المستشفى.