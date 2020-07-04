تطوير فندق عروس البحر المملوك لمحافظة مطروح.. والسكرتير العام يتفقده

تفقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح فندق عروس البحر التابع للمحافظة لمتابعة أعمال التطوير والارتقاء بالفندق سياحياً استعدادا لاستقبال رواده بالشكل اللائق سياحيا بما يحقق العائد الاقتصادي.

وقال "إبراهيم"، إن المحافظة طورت عدد من أقسام الفندق ومنها المطبخ والمخازن وغيرها، موجها بتكثيف جهود النظافة العامة بالفندق ومراجعة جميع دهانات الجدران والأبواب وكذلك التطهير والنظافة المستمرة للغرف ودورات المياه، مع مراجعة شبكة توصيلات الكهرباء، وتطهير وتعقيم فرش الغرف من مفروشات الأِسرة وتوفير جميع الأثاث والأجهزة اللازمة بها، بالإضافة إلى الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا طبقا للضوابط التى وضعتها وزارتى السياحة والآثار والصحة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لجميع المنشآت التابعة للمحافظة والاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال رواد المحافظة فى أى توقيت.