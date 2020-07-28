"الغضبان" يكشف خطة بورسعيد للتحول إلى سيارات كهربائية وغاز طبيعي

كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تفاصيل خطة المحافظة للتحول إلى السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي، فذكر أن المحافظة بها 42 محطة تموين سيارات بينها 11 محطة للتموين بالغاز الطبيعي واثنتان كهربائية، موضحًا أن الخطة تستهدف تحويل 50% من إجمالي المحطات لتموين السيارات الغاز الطبيعي والسيارات الكهربائية.

وأضاف "الغضبان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الخطة تعتمد على التسويق والتحفيز وليس الإجبار، بالتعاون مع وزارة البترول، مشيرًا إلى وجود أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات ببورسعيد ينتج 6 آلاف قطعة كاوتش يوميا، فضلا عن التصدير لإيطاليا والمغرب والجزائر والإمارات ضمن خطة التشغيل التجريبي.

وتابع: "العمالة في المصنع مصرية بنسبة 100% وسيتم افتتاح المرحلة الأولى بحضور رئيس الوزراء بعد العيد"، موضحًا أن مصنع الإطارات أقيم باستثمارات مصرية وشراكة أجنبية.

وعن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أكد محافظ بورسعيد، أن الإصابات بالمحافظة أصبحت قليلة للغاية، فسجلت المحافظة 5 إصابات بكورونا خلال آخر إحصائية.