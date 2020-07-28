رانيا فريد شوقي تحيي الذكرى 22 لرحيل والدها: الحياة تستمر بدون حياة

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي، الذكرى الـ 22 لرحيل والدها "ملك الترسو"، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بكلمات مؤثرة.

حيث نشرت "رانيا"، صورة تجمع والدها بعبدالحليم حافظ وعلقت "في مقابلة بينهم طلب عبدالحليم من فريد شوقي يكتب له قصة فيلم واتفقوا فعلا، لكن للأسف المشروع لم يتم النهاردة، الذكرى 22 لوفاة أبويا أطيب وأحن أب، وحشتني أوي أوي، الحياة بتستمر لكن حياة بلا حياة.

رحل عن عالمنا وحش الشاشة فريد شوقي عام 1998، في السبعينات من عمره، وعلى مدار مشواره قدم ما يزيد على 380 عملا فنيا ما بين سينما ومسرح ودراما وإذاعة.