11 ألف جنيه إيرادات "الفلوس" أمس

حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني 11 ألفا و320 جنيها، أمس الأحد، متفوقا على فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، بطولة الفنان محمد إمام، الذي حصد 10 ألفا و734 جنيهًا.

ووفقا لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 1237 جنيها، فيما حقق فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف 78 جنيها.

يذكر أن الحكومة أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.