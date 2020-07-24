19 ألف جنيه إيرادات "الفلوس" أمس

حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، بطولة الفنان تامر حسني، 18 ألفا و938 جنيها، أمس، متفوقا على فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، بطولة الفنان محمد إمام، الذي حصد 16 ألفا و419 جنيهات.

ووفقا لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 1400 جنيها، فيما حقق فيلم "صندوق الدنيا"، للمخرج عماد البهات وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف 576 جنيها.

يذكر أن الحكومة المصرية، أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.