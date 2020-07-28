عاجل.. محمد صبحي حاضرا بصوته في "خيوط الأمل" أمام الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا خلال حفل افتتاح مدينة الروبيكي، بعنوان "خيوط الأمل"، والذي يتحدث عن الغزل والنسيخ وتاريخه وتطوره في مصر.

كما يستعرض الفيلم التسجيلي المصانع التي يتم افتتاحها وتخدم مشروعات الغزل والنسيج، والفيلم تعليق الفنان محمد صبحي.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.