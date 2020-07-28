تغطية مباشرة.. الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية بالروبيكي

تقدم "الوطن" تغطية خاصة لقرائها، لأحدث الافتتاحات الرئاسية للمشروعات القومية في المدينة الصناعية بالروبيكي المتخصصة في كل ما يخص دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد عن 1000 سنة.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صباح اليوم، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح المدينة الصناعية بالروبيكي، حسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

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