شفاء رئيسة بوليفيا المؤقتة من كورونا

أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، شفاءها من فيروس كورونا، وشكرت مؤيديها عبر تويتر، مؤكدة عودتها إلى العمل بشكل طبيعي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكانت آنييز أعلنت إصابتها بالفيروس يوم 9 يوليو الحالي، على خلفية إصابة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، بينهم رئيس مجلس الشيوخ وعدة وزراء بفيروس كورونا.

وسجلت بوليفيا سجلت 69429 إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 2538 حالة وفاة. واضطرت سلطات البلاد لتأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سبتمبر المقبل إلى أكتوبر بسبب الوباء.

يذكر أنّ الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، هي ثاني رئيس أمريكي لاتيني يصاب بكورونا ويشفى منه، وسبقها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بالإصابة والتعافي، وأعلن أمس الثلاثاء عودته إلى مزاولة مهامه وعمله كالمعتاد بعد أن أثبت الاختبار الرابع الجديد، للكشف عن كورونا، خلوه من الإصابة.