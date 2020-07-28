رئيس جهاز الخدمة الوطنية: 1.2 مليون مواطن يعمل بصناعات الغزل والنسيج

قال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إن صناعات الغزل والنسيج والملابس من أهم الصناعات الاستراتيجية القادرة على تحقيق النمو المستدام حيث يتزايد الطلب على المنتجات المنسوجة بالتزامن مع الزيادات السكانية.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع المدينة الصناعية بالروبيكي، أنها تعد من أكثر الصناعات كثافة في العالم، ففي مصر يبلغ حجم العمالة المباشرة فيها نحو 1.2 مليون فرد، وتستحوذ على 27% من حجم العمالة في القطاع الصناعي المصري كله.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.