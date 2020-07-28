واشنطن تدعو أنقرة لإطلاق سراح الناشط التركي عثمان كافالا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، السلطات التركية لإطلاق سراح الناشط في مجال حقوق الإنسان عثمان كافالا، الذي أمضى بانتهاء هذا الأسبوع نحو 1000 يوم في السجون التركية دون إدانة.

وأشار بيان للخارجية الأمريكية إلى أنّ كافالا الذي يعتبر أحد قادة المجتمع المدني في تركيا، أمضى 1000 يوم في الاحتجاز دون إدانته بأي جريمة، داعيا السلطات في تركيا إلى ضرورة احترام الالتزامات الدولية، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ودعا البيان الأمريكي، أنقرة، إلى الامتثال بالتزاماتها بالعدالة وسيادة القانون وإطلاق سراح عثمان كافالا، مع السعي لإيجاد حل عادل وشفاف وسريع لقضيته.

وتتهم السلطات التركية كافالا بتمويل الاحتجاجات التي اندلعت في حديقة غيزي بارك قرب ميدان تقسيم في مدينة إسطنبول عام 2013، من خلال منظمة غير حكومية أسسها، وتدعى أنادولو كلتور (ثقافة الأناضول)، إضافة إلى مؤسسة عالمية أخرى لها فرع في تركيا تدعى مؤسسات المجتمع المفتوح، والتي كان كافالا عضوا فيها.

وفي فبراير، أعادت السلطات التركية توقيف عثمان كافالا، بأمر من النيابة العامة، بعيد ساعات على صدور حكم قضائي بتبرئته مع 8 متّهمين آخرين، لعدم كفاية الأدلة على ضلوعهم في تنظيم احتجاجات حديقة غيزي بارك.

وأودع كافالا الحبس الاحتياطي، في إطار تحقيق متّصل بمحاولة الانقلاب التي استهدفت الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2016، حسبما ذكر موقع "أحوال" المتخصص بالشأن التركي.