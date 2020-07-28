كوريا الجنوبية تستثمر 40 مليون دولار في 32 شركة لتعزيز صناعة الدفاع

أعلنت وكالة شراء الأسلحة في كوريا الجنوبية، أنّها اختارت 32 شركة دفاع لتلقي تمويل حكومي يبلغ قيمته 50.7 مليار وون (أي ما يعادل 42.4 مليون دولار) لإنتاج قطع غيار رئيسية لأنظمة الأسلحة محليا وغيرها من الأهداف.

وذكرت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي، في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني، اليوم، أنّ من بين الشركات ستتلقى 11 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم 30 مليار وون خلال الخمس سنوات المقبلة، لتطوير قطع الغيار المحلية، وستتلقى 8 شركات أخرى 14.1 مليار وون خلال السنوات الثلاث المقبلة للخروج للسوق الخارجية، وستوزع 6.5 مليار وون على 13 شركة متوسطة وصغيرة تسعى إلى دخول عالم صناعة الدفاع في ظل تنامي تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد الاقتصادية، وفقا للوكالة.

وأكدت الإدارة الاستمرار في توسيع ميزانيتها لدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، للنمو على نحو مستقر رغم الصعاب الاقتصادية.