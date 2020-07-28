طوارئ بـ"مياه سوهاج" استعدادا لعيد الاضحى

أعلن اللواء المهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة، لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين في أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن رؤساء قطاعات الشركة متواجدون خلال 24 ساعة لتغطية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى صيانة 325 موقعا على مستوى المحافظة بطول 12.4 ألف كيلو متر وصيانة وإصلاح أطوال شبكات صرف صحي تغطي 8 مدن و11 قرية بطول 900 كيلو مترا.