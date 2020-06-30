"مياه سوهاج" تنشئ معملا لتحليل تربة غابات الصرف الصحي

أكد اللواء محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الشركة تقوم بتحليل تربة ومياه ونباتات الغابات الشجرية للصرف الصحي والتي تتجاوز مساحتها 13 ألف فدان.

ولفت "بدري" إلى إنشاء معمل لقياس التحاليل الفيزيائية والكيميائية لأنواع التربة المختلفة بالغابات الشجرية للصرف الصحي بطما وطهطا والبلينا وجهينة وسوهاج غرب والكولا وجرجا وعرابه ابو دهب والهجارسة، وكذلك الغابات الشجرية بأدفا.

وأكد رئيس الشركة ضرورة تدعيم المعمل بالأجهزة المطلوبة، مثل جهاز قياس الأملاح، وجهاز "BH" لقياس الحموضة والقلوية، وجهاز قياس الفوسفور، وكذلك جهاز قياس الصوديوم والبوتاسيوم، إضافة إلى جهاز ميكانيكي لفصل مكونات التربة مثل الحصى والرمل والزلط، لتحليل التربة لمعرفة نسبة الملوحة والمادة العضوية.

وأوضح أنه يُجرى حاليًا إنتاج السماد العضوي من مخلفات هذه الغابات، ويتم تحليلها بالمعمل لتقدير المادة العضوية به واستخدامه لتحسين التربة.