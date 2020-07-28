ماكرون يخصص 10 ملايين يورو للعاملين ليلا في الشرطة الفرنسية

خصص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساعدة مالية تقدر بـ10 ملايين يورو لرجال الشرطة الذين يعملون ليلا.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية، اليوم، أنّ القرار يأتي عقب جولة تفقدية مفاجئة للرئيس الفرنسي لمخافر الشرطة الباريسية، حيث أعلن تخصيص مبلغ مالي لقوات الشرطة الوطنية التي تعمل ليلا.

وأضافت القناة أنّ ماكرون أجرى زيارة لمراكز الشرطة في الدائرة الـ17 و18 في العاصمة الفرنسية في وقت متأخر مساء أمس برفقة وزير الداخلية جيرالد دارمانين، وزيرة الدولة للمساواة مارلين شيابا، ورئيس شرطة باريس ديدييه لالمون، مشيرة إلى أنّ ماكرون التقى خلال جولته عددا من أفراد وحدات مكافحة الجريمة "باك".

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان، أنّ المكافأة تأتي في إطار أحد المطالب التي أعربت عنها نقابات الشرطة، خلال لقائها بوزير الداخلية في 20 يوليو الحالي، وهذا المبلغ سيتم توفيره في مشروع قانون التمويل 2021.