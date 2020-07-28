حركة الشعب التونسية تتهم "النهضة" بإغراء النواب بالأموال

اتهم أمين عام حركة الشعب في تونس، زهير المغزاوي، حركة النهضة بممارسة ضغوط على عدد من النواب لسحب تواقيعهم من لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في الجلسة العامة المقررة الخميس.

وأوضح المغزاوي في تصريح لراديو "اي اف ام"، اليوم، أنّ النهضة حاولت تقديم إغراءات مالية لبعض النواب لإقناعهم بعدم الإمضاء على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، بسحب توقيعاتهم منها، حتى تصبح لاغية وتبطل الجلسة العامة، وفقا لما نقله موقع "العربية".

وكانت 4 كتل نيابية وهي الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، أودعت لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعا.

بعد ذلك، قرر مكتب البرلمان الجمعة الماضي، عقد جلسة عامة الخميس، للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، بناء على لائحة مقدمة من 4 كتل نيابية، جرى تدعميها بـ16 توقيعا من نواب كتلة الدستوري الحر.