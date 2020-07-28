نائب يتقدم باقتراح لحجب صفحات العاملين في قنوات الإخوان

تقدم جون طلعت عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن حجب صفحات العاملين في المنصات الإعلامية الإخوانية داخل مصر باعتبارها خطرا يهدد الأمن الداخلي بحسب وصفه.

وطالب طلعت، المجلس الأعلى الإعلام بسرعة التحرك تجاه هذه الصفحات التي أصبحت منبرا لترويج الشائعات، وبث الفيديوهات والصور المفبركة ومحاولة إشاعة الفوضى الداخلية.

وأضاف جون في تصريح إعلامي: "مصر الآن تمر بوقت عصيب وهناك تهديدات جسيمة تحيط بها من كل جانب وكل الدول في أوقات الخطر تتخذ إجراءات، الهدف منها تأمين وحماية الجبهة الداخلية، والملاحظ أن صفحات العاملين بقنوات الإخوان هي بمثابة لجان إلكترونية تعمل وفقا لتعليمات أجهزة المخابرات المعادية لمصر لذلك لابد من وقفة حازمة معها".

وأشار جون إلى القرار التاريخي الذي اتخذه مجلس النواب بالموافقة على إرسال عناصر عسكرية إلى خارج الحدود لحماية الأمن القومي من المليشيات الإرهابية، مضيفا "تأمين الجبهة الداخلية من خطر الشائعات لا يقل أهمية عن القرار التاريخي الذي وافقنا عليه قبل أيام فلا يمكن أن يكون الجيش يحارب في أكثر من جبهة وأكثر من مكان بينما نترك محترفي ترويج الشائعات يطعنون فيه من الخلف".