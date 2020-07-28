تواصل فعاليات الدورة التدريبية لأئمة الصومال بمنظمة خريجي الأزهر

واصلت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها لعدد من أئمة الصومال، عبر تقنيه الفيديو كونفرانس تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وألقى أيمن الحجار أحد علماء الأزهر الشريف محاضرة، أوضح فيها أن الخطاب الشرعي إذا خرج عن مفهوم الرحمة ووصل إلى حد التطرف فهو خطاب خاطئ ومخالف لأوامر ديننا الحنيف.

وأكد أنه لابد من مراعاة السياق العام الذي جاء فيه النص الكريم وسابقه ولاحقه، لفهم النص الشرعي فهما صحيحًا، حتى لا نقع في الخلط أو الفهم المتشدد المتطرف الذي يدعو للكراهيه ويحض على العنف.

وأشار الحجار إلى أنه لابد أن يفهم النص في إطار النصوص الأخرى، مؤكدا على أن منهج الأزهر منهج جامع وشامل، فالمذاهب الأربعة تدرس به جميعها بلا تعصب، بل كلها تحت مظلة الفهم الصحيح للنص الشرعي.

وفي الختام أوصى الأئمة بأن يكون خطابهم هادئا ولينا، وليس متعصبا غاضبا أو متطرفا، فالإحسان في القول هو ما أوصانا به ديننا الحنيف ورسولنا الكريم.