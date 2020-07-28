عودة بحذر.. روسيا تستأنف رحلات الطيران مع بعض الدول

يتوقع أن تستأنف روسيا رحلات الطيران مع كوريا الجنوبية وجزر المالديف، وذلك في إطار المرحلة الثانية من إعادة إطلاق رحلات الطيران الدولية، بحسب ما كشفه مصدر لوكالة "تاس".

وقال مصدر بقطاع الطيران الروسي: إن "الدول التي ستستأنف معها الحركة الجوية ربما تكون كوريا الجنوبية وجزر المالديف".

ومن المقرر أن تستأنف روسيا رحلات الطيران مع تركيا والمملكة المتحدة وتنزانيا مع مطلع أغسطس.

وكانت موسكو قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات الشارتر اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية جائحة "كورونا"، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يوليو حتى أوائل أغسطس.