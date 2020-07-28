الأرصاد: الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة غدا 36

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، والطقس معتدلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

وأفاد خبراء الأرصاد، بأن شمال وجنوب الصعيد سيشهد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وسط توقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لإضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.

وبالنسبة للقاهرة والوجه البحري توقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف ليلاعلى القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 29 والصغرى 22 ، وسوهاج العظمى 42 والصغرى 26 ، وقنا العظمى 44 والصغرى 28 ،والاقصر العظمى 45 والصغرى 29، وأسوان العظمى 46 والصغرى 29