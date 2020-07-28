الصحة العالمية تحذر من "التهاون" في مواجهة "كورونا"

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من الإستكانة والتهاون في مواجهة انتقال عدوى فيروس "كورونا" خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارجريت هاريس، حسبما أفادت قناة "العربية": "الناس لا تزال تفكر في مسألة المواسم، ما ينبغي أن نفهمه جميعا أن هذا فيروس جديد.. وسلوكه مختلف"، داعية إلى توخي الحذر في تطبيق الإجراءات لإبطاء العدوى التي تنتشر عبر التجمعات الكبيرة.

كما حذرت من التفكير في وجود موجات للفيروس، مضيفة أن موجة انتشار الفيروس ستكون موجة كبيرة واحدة، تتفاوت علوا وانخفاضا بعض الشيء، وأفضل ما يمكن فعله هو تسطيح الموجة وتحويلها إلى شيء ضعيف يلامس قدميك - بحسب تعبيرها.