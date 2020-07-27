الصحة العالمية تحذر: العراق ما يزال في مرحلة الخطر

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بالعراق خلال عيد الأضحى في حال إقامة التجمعات والزيارات وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي، موضحة أن العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر، لكنها أشارت إلى أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد يتراجع بسبب الإجراءات الوقائية وفي حال الاستمرار بهذه الإجراءات ستتم السيطرة على الأعداد، وفقا لما ذكرته قناة"السومرية" الإخبارية العراقية

وقال رئيس فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في العراق وائل حتاحت، إن "العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر، ولا يمكن تجنب سيناريو تعرض البلاد لموجة شديدة إلا بالالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكفوف والكمامات للتخفيف من انتشار الفيروس والسيطرة عليه".

وأضاف حتاحت، في حديث لصحيفة "الصباح" الحكومية العراقية، أن "اختفاء الفيروس بشكل كامل ليس كلاماً دقيقاً من الناحية العلمية، وشدة الخطورة تختلف من دولة إلى أخرى تبعاً لمدى التقيد بالتعليمات التي سيطرت من خلالها بعض الدول على انتشار الجائحة".

وأشار رئيس فريق الطوارئ، إلى أن "عدد الإصابات المسجلة في العراق يتراجع بسبب الإجراءات الوقائية وفي حال الاستمرار بهذه الإجراءات ستتم السيطرة على الأعداد".

وفاة قائد فوج في شرطة الطاقة جراء إصابته بكورونا

وشدد حتاحت، على "ضرورة التركيز على الحد من الاتصالات بين الناس"، محذراً من "ارتفاع عدد الإصابات في عيد الأضحى في حال عدم التقيد بالتباعد الاجتماعي وإقامة التجمعات والزيارات".

وفي سياق متصل، قال مصدر طبي في حديث لـ"السومرية" العراقية، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن قائد فوج شرطة نفط ميسان العميد زكي يحيى علوات، توفيصباح اليوم، جراء إصابته بالوباء.