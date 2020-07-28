وزير الاثأر يجتمع برؤساء بعثات الدول الاسكندنافية

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء بعثات الدول الاسكندنافية الاربعة المعتمدين في القاهرة: فنلندا والسويد والنرويج والقائمة بأعمال سفير الدنمارك.

وقد حضر الاجتماع السفير ماجد مصلح المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد العناني التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اصدرتها الوزارة لضمان صحة وسلامة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الجاري في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كمرحلة اولى.

واشار الوزير الي انه منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة ما يزيد عن ٢٦ ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا؛ مؤكدا علي انه لم يتم رصد أية حالة إصابة واحدة لهم سواء أثناء وجودهم في مصر او بعد عودتهم إلى بلادهم بعد قضاء اجازاتهم وانتهاء برامجهم السياحية.

ومن جانبهم استعرض سفراء الدول الاسكندنافية القواعد والاشتراطات الخاصة باستئناف السياحة الخارجية بالنسبة لدولهم، مؤكدين علي انه ليس هناك اية قيود او موانع للسفر الي مصر، مشيرين الي ان نصائح السفر ( Travel Advice) توصي المواطنين بعدم السفر الا في حالة الضرورة القصوي، كما اشادوا بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف السياحة الخارجية.

واشاد سفير السويد اشادة خاصة بضوابط السلامة الصحية المطبقة في مصر، مشيرا الي حرصه علي تفقد تطبيق هذه الضوابط بنفسه علي أرض الواقع بالبحر الاحمر وجنوب سيناء، كما اكد علي ان مصر هي المقصد السياحي الثاني المفضل لدي الشعب السويدي، لافتا الي اهتمامهم وشغفهم بالسفر الي مصر.

واضاف ان الشعب السويدي أصبح لديه اهتماما أكثر بالسياحة الثقافية، بالاضافة الي حبه وشغفه بالسياحة الشاطئية، منوها إلى اهمية تنظيم رحلات ثقافية لتعريفهم علي الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بزيارة المواقع الاثرية المختلفة التي تذخر بها مصر