"مش كده يا أبوح أفندي".. جمالات زايد.. أشهر "رغاية" على شاشة السينما

"ده إنتي لتاتة أوي"، عبارة ضاحكة قالها الفنان إسماعيل ياسين، من خلال فيلم "الستات ميعرفوش يكدبوا"، للفنانة جمالات زايد، التي جاءت للعمل "مرضعة" لدى الفنانة شادية.

واستطاعت "زايد" أن تكون ملكة الضحك في هذا المشهد، لتلقائيتها وسرعة ترديد الكلمات دون توقف، ونطق اسم نوح أفندي، الذي كان يحمله إسماعيل ياسين بالفيلم "مش كده برضه يا أبوح أفندي"، ليرد عليها غاضبًا "أبوح في عينك..يخرب بيتك إنتي بالعة إذاعة".

https://www.facebook.com/2025769690997358/videos/567352207083769/

تعد الفنانة جمالات زايد، إحدى نجمات الأدوار الثانوية، وأشهر "كومبارس"، بسينما زمن الفن الجميل، وصاحبة أحلى زغرودة في أعمالها، وبالرغم من أنها كانت منافسة حقيقية للفنانة زينات صدقي، إلا أنها لم تُنجم بالشكل اللائق أو منحها مساحة دور أكبر لإظهار موهبتها.

ومن أكثر الشخصيات التي قدمتها جمالات زايد، لم تخرج عن إطار الخادمة، أو الداية، أو الخاطبة، أو المرأة كثيرة الكلام "الرغاية" و"اللتاتّة"، أو الست الحِشرية، من خلال عدد من الأفلام منها "ورد الغرام، أدم وحواء، ليلة غرام، بيت الطاعة، أنا ذنبي إيه؟ أبو أحمد، هذا هو الحب"، وفيلم "سر طاقية الإخفاء" وتجسيدها دور أم عصفور.

وفي الإذاعة تعد جمالات زايد، ملكة متوجة على عرش الكوميديا عبر هذا الجهاز الصغير الذي طالما التفت حوله الأسرة المصرية في القرن الماضي، للاستماع إلى برنامج "ساعة لقلبك" وخصوصًا شخصية "أم بندق" التي جسدتها "زايد"، وشخصية "أم علي" في "عائلة مرزوق أفندي".

قدمت جمالات زايد، مع الفنان إسماعيل ياسين، عددًا من الأفلام، منها "اوعى تفكر، الأنسة حنفي، عريس في المزاد، إسماعيل ياسين في الجيش، لوكاندة المفاجأت، إسماعيل ياسين طرزان، الكمساريات الفاتنات، بحبوح أفندي، بنت الجيران".

جمالات زايد، من أبناء حي السيدة زينب بالقاهرة، ولدت عام 1919، وتزوجت من الفنان محمد الديب، وعملا سويًا على مسرح نجيب الريحاني، وقدم عددًا من الأعمال الفنية منها "بسلامته عايز يتجوز، الأستاذة فاطمة، حسن ومرقص وكوهين، العتبة الخضرا".

جمالات زايد، شقيقة الفنانة أمال زايد، التي قدمت عددًا من الأفلام منها "عفريت مراتي"، وأشهرها "بين القصرين" وتجسيدها الست أمنية زوجة سي السيد، وخالة الفنانة معالي زايد.

عام 1980 رحلت الفنانة جمالات زايد عن عالمنا، تاركة رصيدا تجاوز الـ 100 عمل فني.