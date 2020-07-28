السفير الصيني بمصر: ندعم التعاون بين شركات البلدين لإنتاج لقاح كورونا

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أنّه بحث مؤخرا مع وزيرة الصحة هالة زايد، سبل تعزيز التعاون في مجال الصحة في ضوء توجيهات الرئيسين عبدالفتاح السيسي وشي جين بينج، وتمت مناقشة تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب فيما يخص وباء "كوفيد- 19" وإنتاج اللقاح، موضحا أنّ السفارة تدعم تعاون الشركات الصينية والمصرية في إنتاج اللقاح الصيني عندما يكون جاهزا.

وقال السفير الصيني -في مؤتمر صحفي عبر البث المباشر على "فيس بوك" اليوم، إنّه يثق في أنّ التعاون المصري- الصيني بعد تجاوز وباء "كوفيد- 19" سيكون أمتن وأعمق وأقوى، مؤكدا قوة وتضافر التعاون المصري- الصيني في مجال الصحة ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنّ الرئيس الصيني تعهد مؤخرا في القمة الاستثنائية للتضامن مع إفريقيا التي شارك فيها الرئيس السيسي أنّ الدول الأفريقية ستكون من أوائل الدول المستفيدة من اللقاح الصيني، بينما أكد الرئيس السيسي حرص الدول الأفريقية على التعاون مع الدول في مجال الصحة بما في ذلك الصين لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته السلبية.

وردا على سؤال بشأن معرض شنغهاي، قال ليتشياج إنّه يتم حاليا تنفيذ الأعمال التحضيرية للدورة الثالثة لمعرض الاستيراد الصيني في شنغهاي الذي يقام في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل، وإن التحضير يسير بشكل سلس، مؤكدا أن هذا المعرض يعد منصة هامة جدا للتعاون التجاري بين الدول المختلفة ولاحداث الانتعاش الاقتصادي العالمي المفتوح.

وأوضح أنّ مصر شاركت في الدورتين الأولى والثانية لهذا المعرض، وأنّ الهيئة المصرية لتنظيم المعارض والمؤتمرات تتولى العام الحالي مسئولية مشاركة الشركات المصرية في المعرض.

وعن هونج كونج، قال السفير الصيني إنّ المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أصدر قانونا في 30 يونيو الماضي حول حماية الأمن القومي في المنطقة الإدارية الخاصة لهونج كونج بهدف وضع نظام القانون وآلية إنفاذ القانون في إطار السيادة الوطنية لجمهورية الصين الشعبية، مضيفا أن الهدف من هذا التشريع هو حماية الأمن القومي على مستوي الدولة وفي هونج كونج ومعاقبة فئة قليلة التي تعرض للخطر أمن المنطقة وحماية غالبية سكان هونج كونج والحقوق الشرعية لهم وحقوق الأجانب الذين يعيشون فيها والحفاظ على السلام والازدهار في المنطقة.

وعن فكر الرئيس الصيني، أوضح ليتشيانج أنّ إنشاء فكر الرئيس شي جين بينج هو فكر استراتيجي يستند إلى الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد ويعتبر الفكر إنجازا مهما وتاريخيا في مسيرة الصين الجديدة، مشيرا إلى أنّ فكر الرئيس الصيني يعطي طابعا عصريا بارزا إلى الأفكار التقليدية بما فيها السياسة الخارجية السلمية المستقلة والمبادئ الخمسة للتعايش السلمي وبناء النظام السياسي والاقتصادي الدولي الجديد، ويرتقي بهذه المفاهيم إلى مستوى جديد في التاريخ مثل إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية ونوع جديد من العلاقات الدولية وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية.

وقال إنّ هذا الفكر طرح المفاهيم المهمة مثل السياسة تجاه أفريقيا القائمة على الشفافية والعملية والحميمية والصدق، والسياسة الداعية إلى التقارب والصدق والمنفعة والتسامح لدول الجوار على أساس سياساتنا ومواقفنا الثابتة، ما أضفى ديناميكية جديدة على تطور علاقات الصين مع دول المنطقة.

وردا على سؤال حول إقليم (جينشيانج)، قال السفير "إنّه لا توجد معسكرات للاعتقال وإنّما هي معسكرات للتدريب المهني بهدف مكافحة التطرف والارهاب والعمل على توفير التدريب والمعرفة القانونية والقيم والمفاهيم الدينية الصحيحة المعتدلة ودمج الأفراد في المجتمع دون التأثير بالأفكار المتطرفة"، موضحا أنّ حكومة إقليم (جينشيانج) توفر فرص للمسلمين سنويا للسفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج".