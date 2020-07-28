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عاجل.. جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع لبنان

إثر اشتباكات مع عناصر حزب الله

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سحر المكاوى
03:52 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
اشتباكات أمس فى مزارع شبعا

اشتباكات أمس فى مزارع شبعا

قرر جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي إرسال تعزيزات عسكرية ومنظومات نيران متطورة وقوات خاصة إلى الحدود مع لبنان، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتّي، أن لبنان سيتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي احتجاجا على القصف الإسرائيلي الذي تعرض له جنوب لبنان أمس.

يذكر أنه، اندلعت اشتباكات أمس بين جيش الاحتلال الاسرائيلى وعناصر حزب الله على الحدود اللبنانية بمزارع شبعا استمرت قرابة الساعتين.

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