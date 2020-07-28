فايلر يهدد لاعبي الأهلي

وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، بالاتفاق مع عبدالرحمن سعيد طبيب التغذية الخاص بالقلعة الحمراء، برنامجاً غذائياً خاصاً للاعبي الفريق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على لياقتهم الفنية والبدنية، وأوزانهم بشكل مثالي.

وحذر "فايلر" اللاعبين، من كثرة تناول اللحوم والوجبات المشبعة بالدهون خلال العيد، مهدداً بتوقيع عقوبات قاسية على أي لاعب يزيد وزنه خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمة العقوبات -على حد تأكيدات المدرب- الخروج من حساباته الفنية، واستبعاده من مباراة إنبي التي يستأنف بها الفريق مسابقة الدوري، بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

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