محافظ كفر الشيخ يوجه بزيادة الخدمات في موقف السرفيس الجديد

تفقد محافظ كفرالشيخ، اليوم، موقف كفر الشيخ الجديد، وموقف السرفيس الجديد بشرق المدينة، وذلك للحد من ظاهرة المواقف العشوائية، والسيطرة عليها، وتحقيق السيولة.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، فإن محافظ الإقليم، شدد على سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية لدورة المياه، إضافة إلى سرعة تعديل بعض الملاحظات التي أشار إليها، موجها أصحاب المحال الجديدة، إلى الالتزام بحدود محلاتهم، كما وجه بزيادة عدد المظلات أعلى الكراسي لحماية الأهالي من أشعة الشمس وسقوط الأمطار.

كما تفقد محيط منطقة الموقف الجديد، مكلفا بسرعة تنفيذ مخطط التطوير بالمنطقة بما يحقق المظهر الجمالى الذي يتماشى مع الشكل الحضاري، لافتًا إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها ستساهم بشكل كبير في الإرتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، بما يعود بالنفع والمصلحة العامة للمواطن، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد على سائقي سيارات الأجرة، بضرورة الاستمرار فى الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وعدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

كما تفقد المحال الجديدة التي جرى الانتهاء، وتشغيل عدد منها، لتوفير مكان مناسب للباعة الجائلين، لمساعدتهم في مزاولة نشاطهم من أجل حياة كريمة لهم ولأسرهم.