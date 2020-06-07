صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع تطوير موقف السيارات القديم بالعاصمة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أمس السبت، الموقف القديم بشرق العاصمة، لمتابعة أعمال التطوير، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء حاتم فايد، مدير مشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور.

وكلف المحافظ، رئيس المركز والمدينة، بمتابعة أعمال تطوير الموقف القديم، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال، لتخفيف الازدحام، وتحسين خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين بدائرة المحافظة، فضلاً عن استكمال أعمال المحال المعدة والمخصصة للباعة بالموقف، مشددا على رفع كل الإشغالات بالموقف، ومخلفات التطوير، لتحقيق السيولة المرورية لأصحاب المركبات، وإزالة الإعلانات المخالفة بالطريق الموازي لإدارة المرور بالعاصمة.

كما كلف محافظ الاقليم، بإنشاء حديقة عامة بجوار الموقف الجديد بدايةً من المسجد الملحق بالموقف حتي ميدان الملك عبدالله، وذلك لتقديم خدمة مجتمعية ترفيهية وجمالية لأهالي المحافظة، موجها بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، وارتداء الكمامات، وفرض عقوبات حيال المخالفين لتلك القرارات، فضلاً عن تكثيف حملات التطهير والتعقيم بكافة المنشآت، والمواقف، والميادين العامة، والشوارع الرئيسية والفرعية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والحد من انتشاره.

يذكر أنه تم إصدار القرار رقم ( 453 ) لسنة 2020م، الحاقًا للقرار رقم ( 449 ) لسنة 2020م، بسحب رخص القيادة وتسيير المركبات لكافة وسائل النقل الجماعي ( عام / خاص ) لمدة أسبوع في حال عدم الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم ( 1069 ) لسنة 2020م، وقرار المحافظة رقم ( 449 ) لسنة 2020م، بشأن ارتداء الكمامات الواقية للسائق والركاب، كذا في حال تكرار المخالفة يتم إيقاف التراخيص ( قيادة + تسيير ) لمدة شهر من تاريخ الضبط، بالإضافة إلي التنسيق بين كلاً من إدارات المرور والإدارة العامة للمواقف بالمحافظة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.