تقرير أممي يربط ارتفاع معدل وفيات كورونا بمدى تلوث الهواء

كشف تقرير نشرته الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن أنّ تلوث الهواء الشديد له علاقة بارتفاع معدلات الوفيات من المرض الذي يسببه فيروس كورونا.

وأوضح التقرير الأممي حول تأثير الوباء على الحياة في المدن الكبرى، أنّ التلوث الهوائي أدى لارتفاع معدلات الوفيات في بعض المناطق وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأشار التقرير الأممي إلى انخفاض تلوث الهواء والغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل ملحوظ، بفضل إجراءات الحجر الصحي والإغلاق الذي تم فرضه في بعض المناطق لمنع تفشي الوباء.

وحذّرت الأمم المتحدة من أنّه إذا لم تتخذ تدابير لحماية البيئة خلال عملية رفع إجراءات الحجر الصحي، فإنّ انخفاض مستوى التلوث الهوائي الذي تحقق يبقى إنجازا مؤقتا.

وفي هذا الصدد، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى "الالتزام بسياسة خضراء أثناء العمل على تحقيق انتعاش اقتصادي شامل".

وأشار جوتيريش في التقرير إلى أنّه "في العديد من المدن، تم إنشاء مسارات مخصصة للدراجات الهوائية، ومناطق للمشاة، وهذا ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على تحسين سلامة السفر وجودة الهواء".

وذكرت الأمم المتحدة أنّ نحو 90% من حالات الإصابة بفيروس كورونا جرى تسجيلها في المدن الكبرى.