بكين تجدد تأكيد معارضتها التدخل الأمريكي في بحر الصين الجنوبي

جددت الصين اليوم الثلاثاء، معارضتها للتدخل الأمريكي في بحر الصين الجنوبي، مشددة على أن بحر الصين الجنوبي ليس جزيرة أمريكية، ولن تنجح ما وصفته بـ"محاولتها لزعزعة استقرار المنطقة".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، ردا على اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين بالاستيلاء على مناطق في بحر الصين الجنوبي تدريجياً، وقوله في تغريدة عبر تويتر إن "بحر الصين الجنوبي ليس الإمبراطورية البحرية الصينية".

وقال المتحدث الصيني إن موقف بكين بشأن بحر الصين الجنوبي ثابت وواضح، مضيفا أن بكين ظلت دائما ملتزمة بالقوانين الدولية وتعمل بشكل مشترك مع جميع الأطراف لتسوية النزاعات من خلال المفاوضات.

وأضاف بين أنه في خطوة استفزازية، أرسلت البحرية الأمريكية وحدات إلى بحر الصين الجنوبي لإجراء مناورات بدأت في 4 يوليو الجاري بينما كانت الصين تجري تدريبات في مكان قريب، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى إثارة التوترات في المنطقة وليس مواتيا للسلام والاستقرار الإقليميين أو المصالح الوطنية لدول المنطقة.

وحث بين الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام قضايا بحر الصين الجنوبي لإثارة صراعات في المنطقة في محاولة لاحتواء الصين.

وأضاف أن بكين مستعدة للعمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتسريع تنفيذ مدونة السلوك في بحر الصين الجنوبي، معتبرا أن الولايات المتحدة هي التي تنتهك دائما القانون الدولي وتنسحب من المنظمات والمعاهدات الدولية.