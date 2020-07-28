"ترامب" يهاجم تغطية الإعلام الأمريكى لـ"احتجاجات كورونا"

انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الإعلام الأمريكي وتغطيته للاحتجاجات التي يشهدها عدد من المدن، اعتراضًا على تعاطي السلطات الأمريكية مع أزمة وباء كورونا، وقال على «تويتر»: إن «الإعلام يروّج لأخبار مزيفة تحاول تصوير المحتجين من بورتلاند وسياتل على أنهم أناس رائعون ولطيفون وأبرياء خرجوا لمجرد نزهة قصيرة».

وأضاف ترامب: «فى الواقع إنهم مرضى ومشوشون فوضويون ومحرّضون»، مشيراً إلى أنه من السهل أن يسيطر رجال ونساء تنفيذ القانون على الوضع هناك.

ودأب الرئيس الأمريكي على انتقاد وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنها لا تركز على قصة نجاح الولايات المتّحدة في تصنيع أجهزة التنفس، وأنه «بمقدورها إرسال هذه الأجهزة إلى كل دول العالم».

وأشاد «ترامب» بجميع من يحارب هذا الوباء فى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً: «نشيد بمحاربي الخطوط الأمامية في الحرب على فيروس كورونا المستجد»، مؤكداً أن «مكافحة كورونا في نيويورك تسير على ما يرام».

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجّلة جراء عدوى «كورونا».

وانتقد «ترامب» الإعلام الإخباري ووصفه بـ«المزيف وغير الدقيق، ويضر بالولايات المتحدة»، وقال في تغريدة سابقة: «الإعلام الإخباري المزيف يضر ببلادنا بتغطيته المدلسة وغير الدقيقة»، مضيفًا: «أنها مشتتة وضعيفة المصادر وخطيرة».

وهاجم الرئيس الأمريكى بيتر ألكسندر، مراسل شبكة «إن بي سي»، بعد أن سأله عن رسالته إلى الأمريكيين الذين يشعرون بالخوف من وباء كورونا، وعما إذا كان يمنح الأمريكيين «أملًا كاذبًا» من خلال الترويج لعقاقير علاجية غير مؤكدة.

وسأل ألكسندر «ترامب»: «ماذا تقول للأمريكيين الخائفين الآن؟»، حينها انفعل «ترامب» وهز رأسه، ورد على المراسل: «أقول إنك مراسل سيء.. هذا ما أقوله»، واتهم «ترامب» مراسل الشبكة بأنه «يهدف للإثارة».