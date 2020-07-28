تعليم القاهرة: ضبط 5 حالات غش بامتحان الدبلومات الفنية

أعلنت مديرية التعليم بالقاهرة عن ضبط حالات غش داخل إحدى لجان الدبلومات الفنية أثناء أداء الامتحان، ففي لجنة مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي محمد الثانوية الصناعية رقم (12) إدارة شرق مدينة نصر، جرى ضبط الطالب "ع .ز" أثناء امتحان مادة الرياضيات العامة (شعبة صناعة زخرفية وإعلام) بحوزته ورقة بها إجابة تخص ذات المادة الامتحانية يقوم بالغش منها، وعثر معه على هاتف محمول.

وأشارت الإدارة إلى أنه جرى ضبط 4 أجهزة هاتف محمول بنفس اللجنة الفرعية مع أربع طلاب، وجرى استدعاء العضو القانوني باللجنة وتكليفه بعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المذكورة، وجرى التحفظ على الهواتف المحمولة وجاري التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الشئون القانونية.

ودعا محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، الطالبات والطلاب إلى الالتزام بالتعليمات والضوابط داخل لجان الامتحان، ومن لم يلتزم يتعرض للمحاسبة والمساءلة القانونية والعقوبات.

وأشار إلى انتظام اللجان الامتحانية للدبلومات الفنية بالقاهرة، حيث أدى 46143 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، امتحان الدور الأول في 189 لجنة وتستمر الامتحانات حتى 13 أغسطس المقبل.