نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019، برقم الجلوس.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إنّ 600 ألف طالب يدرسون في الصف الأول الثانوي، و700 ألف يدرسون في الدبلومات الفنية، و700 ألف طالب في الثانوية العامة.

وأضاف شوقي خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، أنّ عدد أوائل الدبلومات الفنية 31 طالبا، بينهم 24 طالبة و7 طالب فقط، وتابع: "هذه الظاهرة متكررة بسبب التزام الفتيات وخوضهن تخصصات جديدة".

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أوائل الدبلومات الفنية

وأوضح وزير التعليم أنّ ظاهرة الغش الجماعي تم التأكد منها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ولن نتقبل وساطة في هذا الأمر.

وتابع شوقي أنّ نسبة النجاح في الدبلومات الفنية بلغت 62%، والمزدوج 82%، والإعداد المهني 42%، وفي نظام الخمس سنوات 86%.

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